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"Calm Before The Storm?" UBS Warns Of Stock Market Turbulence As Midterms Loom

"Calm Before The Storm?" UBS Warns Of Stock Market Turbulence As Midterms Loom

"Calm Before The Storm?" UBS Warns Of Stock Market Turbulence As Midterms Loom "This may be the calm before the storm," UBS chief economist Arend Kapteyn wrote in a note on Wednesday morning.

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