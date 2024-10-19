Валентина Матвиенко сравнила важность саммита БРИКС в Казани и выборов в США

Российский форум окажет ключевое влияние на будущее мирового сообщества, уверена спикер СФ Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила в своем Телеграм-канале, что предстоящие выборы президента в США не станут самым значительным мировым событием.
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