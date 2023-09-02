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Тиафу о том, как далеко проходить на ТБШ: «Это непросто, бро. Турнир длится две недели. Многое отвлекает»

Фрэнсис Тиафу рассказал, что требуется, чтобы стабильно далеко проходить на «Больших шлемах». «Это тяжело.

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