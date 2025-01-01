1 января наступившего года 42-летний гражданин США по неизвестным причинам въехал на арендованном грузовике в толпу других граждан США, праздновавших […] The post Теракт в Новом Орлеане: стоит ли переживать? appeared first on Медиакратия.
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