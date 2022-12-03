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Веселые новости для вас - 38

Веселые новости для вас - 38

РВСН призвали не отказываться от поставок урана в США и предложили просто изменить логистическую схему на ускоренную доставку по баллистической траектории.

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