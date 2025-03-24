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В Москве из полиции уволили автора матерной песни «МВД – не мое»

В Москве из полиции уволили автора матерной песни «МВД – не мое»

В Москве бывший полицейский пытался через суд оспорить свое увольнение из органов. При этом мужчина под псевдонимом писал матерные песни, в том числе о полиции, занимался пропагандой наркотиков и выкладывал свое творчество в Интернет.

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