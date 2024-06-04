Появились кадры с 5-летней дочкой Заворотнюк на могиле матери

5-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк пришла на могилу матери, передает Starhit.ru.Вместе с маленькой Милой на кладбище приехали ее отец Петр Чернышев, сестра Анна с мужем, брат и бабушка Валентина Борисовна.