Появились кадры с 5-летней дочкой Заворотнюк на могиле матери

5-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк пришла на могилу матери, передает Starhit.ru.Вместе с маленькой Милой на кладбище приехали ее отец Петр Чернышев, сестра Анна с мужем, брат и бабушка Валентина Борисовна.
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