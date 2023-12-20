Педагог МГПУ Илья Соколовский встретился с Татьяной Устиновой на телеканале ТВ Центр

Мастер 3 курса программы «Театральное искусство» в МГПУ из района Ростокино, артист театра и кино Илья Соколовский встретился в декабрьском выпуске передачи «Мой герой» с Татьяной Устиновой на телеканале ТВ Центр.
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