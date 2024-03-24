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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Саудовской Аравии хотят, чтобы Бенавидес дрался с победителем боя Бивол − Бетербиев (журналист Майкл Бенсон)

«Его превосходительство Турки Аль эш-Шейх хочет, чтобы Давид Бенавидес в декабре-2024 подрался с победителем боя Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

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