Кобринец: контакты России с ЕС продолжаются, несмотря на высылку дипломатов

Взаимодействие между Россией и Евросоюзом продолжается, несмотря на высылку российских дипломатов. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец в беседе с ТАСС.
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