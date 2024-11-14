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Кобринец: контакты России с ЕС продолжаются, несмотря на высылку дипломатов

Кобринец: контакты России с ЕС продолжаются, несмотря на высылку дипломатов

Взаимодействие между Россией и Евросоюзом продолжается, несмотря на высылку российских дипломатов. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец в беседе с ТАСС.

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