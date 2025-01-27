Tesla и BMW просят суд отменить пошлины ЕС на электромобили из Китая

Автомобильные концерны Tesla и BMW подали иски против Европейского Союза в связи с введением импортных пошлин на электромобили китайского производства, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Европейского суда общей юрисдикции.
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