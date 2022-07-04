ЭНЕРГИЯ ДНЯ 5 июля 2022 года

Энергетический прогноз на пятое июля две тысячи двадцать второго года. Код 873= Бог создал сон, чтобы показать Путь спящему, чьи глаза пребывают в темноте… = Важны дела людей ради веры и Бога, а совсем не пассивное созерцание Божественных провидений = "Вкус Любви можно успеть попробовать только в этой Жизни, только сейчас" =Вы - главный проектировщик своей Жизни, независимо от того, понимаете вы это или нет=Вы должны уже сегодня относиться к себе как к человеку, добившемуся успеха =Дух всегда открывал и будет открывать небывалые возможности творчества человека = Если вы стоите на Духовном Пути, значит, вы ищете глубокую Мудрость Души = Есть только один Путь к свободе от обид, горечи и душевной боли - это прощение! = "Иногда лучшей компанией должна становиться просто тишина и достойная книга" =Каждое неосуществлённое желание откладывается слоем жира, словно складируется =Кем бы мы ни были, мы вносим частицу собственного "я" в каждую роль своей Жизни =Красота в глазах смотрящего.