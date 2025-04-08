В первом квартале 2025 года зарегистрировано почти 7,4 тысячи браков в Петербурге

Количество разводов сократилось на 700 случаев Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил положительную динамику в сфере семейных отношений: в первом квартале 2025 года в городе зарегистрировано 7358 браков, что почти на 300 больше, чем за аналогичный период прошлого года.