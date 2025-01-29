Когда в 2025 году будет Рамадан и как правильно соблюдать этот пост?

Согласно традициям, мусульманам в течение месяца нельзя пить и есть в светлое время суток Рамадан (Рамазан) – это девятый месяц мусульманского лунного календаря, который считается священным для мусульман.
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