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FiNE NEWS

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Министр иностранных дел Ирландии заявила о возможном переходе ЕС к частым и небольшим санкциям против России

Министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен Макэнти заявила в Брюсселе, что Евросоюз рассматривает возможность перехода от редких масштабных пакетов санкций против России к более частому введению небольших ограничений.

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