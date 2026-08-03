Министр иностранных дел Ирландии заявила о возможном переходе ЕС к частым и небольшим санкциям против России

Министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен Макэнти заявила в Брюсселе, что Евросоюз рассматривает возможность перехода от редких масштабных пакетов санкций против России к более частому введению небольших ограничений.
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