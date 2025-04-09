Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике до 9 мая

Депутаты парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики единогласно поддержали указ главы ПМР Вадима Красносельского от 3 апреля о продлении чрезвычайного экономического положения в регионе.
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