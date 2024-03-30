Мирзиеев поручил усилить охрану порядка в Узбекистане на фоне атаки на «Крокус»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на фоне атаки, которой 22 марта подвергся подмосковный концертный зал «Крокус сити холл», поручил усилить охрану порядка в бывшей советской республике и принять меры по предотвращению возможных террористических актов.
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