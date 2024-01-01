Грилиш рассказал, что опустошен после ограбления дома

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал о своих эмоциях после ограбления дома. 28-летний англичанин заявил, что опустошен после травмирующего опыта, который произошел с его семьей и благодарен, что никто не пострадал.
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