Кин об АПЛ: «Ливерпуль» – настоящий победитель тура. У «Сити» был плохой день, не уверен, что в конце сезона им будет достаточно одного очка»

«Ливерпуль» вышел на 1-е место в таблице после победы над «Брайтоном» в 30-м туре (2:1). «Арсенал» и «Манчестер Сити», сыгравшие вничью в очном матче (0:0), отстают от лидера на 2 и 3 очка соответственно.