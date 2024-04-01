Кин об АПЛ: «Ливерпуль» – настоящий победитель тура. У «Сити» был плохой день, не уверен, что в конце сезона им будет достаточно одного очка»

«Ливерпуль» вышел на 1-е место в таблице после победы над «Брайтоном» в 30-м туре (2:1). «Арсенал» и «Манчестер Сити», сыгравшие вничью в очном матче (0:0), отстают от лидера на 2 и 3 очка соответственно.
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