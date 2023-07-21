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Монти Уильямс: «Благодарен, что у меня есть работа. Так долго нахожусь в НБА – надеюсь, никогда не буду воспринимать это как должное»

Новый главный тренер «Детройта» Монти Уильямс Новый главный тренер рассказал, что он очень ценит возможность вернуться на тренерский пост.

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