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Мода и Шоу-бизнес

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Жена Эрнста показала детей

Жена Эрнста показала детей

12 апреля супруга Константина Эрнста Софья отметила день рождения. По такому случаю она опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети «Инстаграм» несколько фотографий, на которых написала благодарности.

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