Жена Эрнста показала детей

12 апреля супруга Константина Эрнста Софья отметила день рождения. По такому случаю она опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети «Инстаграм» несколько фотографий, на которых написала благодарности.
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