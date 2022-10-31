Самые популярные новости на 31 октября: деньги россиянам и жесткие штрафы для водителей

Минтруд сделал важное заявление по деньгам для россиян со стажем от 5 до 8 летРаботающим россиянам, имеющим рабочий стаж от 5 до 8 лет, сообщили приятную новость.
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