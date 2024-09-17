TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Головоломка из Гарварда: ее не могут решить 90% людей, а у вас получится

Головоломка из Гарварда: ее не могут решить 90% людей, а у вас получится

В сеть попала головоломка, которую используют для отсеивания студентов при поступлении в знаменитый Гарвардский университет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ND
Nik Dom
Всего 63 человека. Если у мужа 7 детей, то эти же семеро будут и у жены. Второй вариант невозможен. Хоть и будет у каждой жены по 7 детей, но тогда у каждого мужа будет не по 7 детей, а по 49, что противоречит условию задачи
Ответить
20 час.
ВБ
Владимир Блинов
в математике может быть один ответ правильный.
Ответить
19 час.
Karmadon
Похоже, после 4-го класса вас из школы за дойки выгнали. Про квадратные уравнения что-нибудь слышали?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх