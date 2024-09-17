В сеть попала головоломка, которую используют для отсеивания студентов при поступлении в знаменитый Гарвардский университет.
Головоломка из Гарварда: ее не могут решить 90% людей, а у вас получится
Комментарии
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ND
Nik Dom
Всего 63 человека. Если у мужа 7 детей, то эти же семеро будут и у жены. Второй вариант невозможен. Хоть и будет у каждой жены по 7 детей, но тогда у каждого мужа будет не по 7 детей, а по 49, что противоречит условию задачи
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20 час.
ВБ
Владимир Блинов
в математике может быть один ответ правильный.
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19 час.
Karmadon
Похоже, после 4-го класса вас из школы за дойки выгнали. Про квадратные уравнения что-нибудь слышали?
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14 час.
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