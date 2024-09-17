Головоломка из Гарварда: ее не могут решить 90% людей, а у вас получится

ND

Nik Dom

Всего 63 человека. Если у мужа 7 детей, то эти же семеро будут и у жены. Второй вариант невозможен. Хоть и будет у каждой жены по 7 детей, но тогда у каждого мужа будет не по 7 детей, а по 49, что противоречит условию задачи