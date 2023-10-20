Казахстан перестанет поставлять в Россию более 100 видов товаров

Казахстан ограничил поставки за рубеж, в том числе в Россию, более сотни видов различной продукции. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев, его слова приводит «Интерфакс».
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