Трагикомическая битва вокруг мобилизации украинских женщин

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України Читать в Василий Стоякин История действительно смешная – Центр противодействия дезинформации при СНБОУ (второе слово в названии явно лишнее) подверг сомнению существование советника по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксаны Григорьевой.
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