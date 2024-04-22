Эстонский командующий пригрозил атаковать российские города: «Разнесём вдребезги!» "Россия сегодня точно готовится к войне, в этом у меня нет ни малейшего сомнения", - заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем на заседании президиума Эстонской академии наук.
Эстония планирует уничтожить города России и победить ВС России за несколько дней
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Вячеслав Кормилицын
Во напужал. Аж весь трясусь от страха. А вообще эстония этот что?
Ответить
20 мин.
Олег Aзаров
И вот ЭТОТ шизанутый кротодав собирается "разнести в прах" ВС РФ ???!!!🤣🤣🤣 Жалко убогого!.. Он ведь просто не доживёт и до начала "российской агрессии" на Эстонию - окочурится от апоплексического удара на почве своей истерии!..
Ответить
17 мин.
sawa beli
Глазки как не у здорового человека 🧐🥳
Ответить
8 мин.
Свежие комментарии