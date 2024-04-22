Эстония планирует уничтожить города России и победить ВС России за несколько дней

Во напужал. Аж весь трясусь от страха. А вообще эстония этот что?

Олег Aзаров

И вот ЭТОТ шизанутый кротодав собирается "разнести в прах" ВС РФ ???!!!🤣🤣🤣 Жалко убогого!.. Он ведь просто не доживёт и до начала "российской агрессии" на Эстонию - окочурится от апоплексического удара на почве своей истерии!..