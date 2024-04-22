БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 277 подписчиков

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Свежие комментарии

  • sawa beli
    Глазки как не у здорового человека 🧐🥳Эстония планирует...
  • Олег Aзаров
    И вот ЭТОТ шизанутый кротодав собирается "разнести в прах" ВС РФ ???!!!🤣🤣🤣  Жалко убогого!.. Он ведь просто не дож...Эстония планирует...
  • Вячеслав Кормилицын
    Во напужал. Аж весь трясусь от страха. А вообще эстония этот что?Эстония планирует...

Эстония планирует уничтожить города России и победить ВС России за несколько дней

Эстония планирует уничтожить города России и победить ВС России за несколько дней

Эстонский командующий пригрозил атаковать российские города: «Разнесём вдребезги!» "Россия сегодня точно готовится к войне, в этом у меня нет ни малейшего сомнения", - заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем на заседании президиума Эстонской академии наук.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кормилицын
Во напужал. Аж весь трясусь от страха. А вообще эстония этот что?
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20 мин.
Олег Aзаров
И вот ЭТОТ шизанутый кротодав собирается &quot;разнести в прах&quot; ВС РФ ???!!!🤣🤣🤣  Жалко убогого!.. Он ведь просто не доживёт и до начала &quot;российской агрессии&quot; на Эстонию - окочурится от апоплексического удара на почве своей истерии!..
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17 мин.
sawa beli
Глазки как не у здорового человека 🧐🥳
Ответить
8 мин.

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