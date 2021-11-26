Досужие мысли, ноябрь 2021

Что тут поделаешь, хотим мы, или нет,Но вот что говорит диагноз уточненный:Дебил в России — больше, чем поэт,Чем врач, чем инженер, и чем ученый… Я — позитивен… Я очень позитивен… Да, черт возьми, я просто брейнпозитивен! Я против дискриминации кого-либо по интеллектуальному признаку… Это — не сложно, просто нужно принимать дебилов такими, как они есть… Убеждать упоротого оппонента в своей правоте… Нет уж, увольте-с! Да и нахрена, собственно!? Только неловкость испытаешь: А еще, я никого не осуждаю… В самом-то деле, я же не Пауло Коэльо, чтобы всех осуждать… По глупому ящику для идиотов(с) крутили недавно сюжет, в котором полицейский, мучимый обостренным чувством долга (а он был мент, к тому же честный), пытался помешать некой гражданке перевести деньги мошенникам… Несчастный, тряся служебным удостоверением, убеждал, умолял, урезонивал тупорылую бабищу, пытался внушать, агитировать и уламывать ее не делать роковой ошибки… Разве что на коленях не стоял… Тщетно! Ехидно осклабясь, с криком: «Хрен тебе мошенник а не мои денюжки», дурында перевела фармазонам кровные восемьсот тысяч рублей… Непосредственно в прямом эфире, ёпта… Разумеется, на следующий день она рванула в райотдел писать заявление… Сейчас, наверное, жалуется всем знакомым, что менты нихрена не ловят мошенников, от которых житья честным людям нетути… Вот как тут не вспомнить небезызвестную Аннушку Пыляеву, по кличке «Чума», ту самую, которая так удачно под трамвай писателя Мишу Берлиоза пристроила (вот не мог ей Солженицын подвернуться!) в известном романе «Мастер и Маргаритки»… Особа эта — не только скудоумная, но еще и наипаскуднейшая, твердо уверенная в том, что все окружающие только и думают, как сироту обидеть… Ее образ кочует у писателя из рассказа в рассказ.