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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанаты следили за Месси в отеле в Майами во время Кубка Америки. За форвардом Аргентины подглядывали в глазок и преследовали его в коридорах

Как передает Marca, поклонники по несколько часов ожидали форварда сборной Аргентины возле двери его номера в гостинице в Майами и подглядывали в дверной глазок.

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