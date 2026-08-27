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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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РПЛ представила логотип к 25-летию лиги: «Любите российский футбол, смотрите и оставайтесь с нами еще на 25 лет, а потом еще и еще »

Альфа-Банк РПЛ представила новый логотип к 25-летию лиги. «Ровно 25 лет назад, 27 августа 2001 года началась новая страница в истории российского футбола – была основана Российская Премьер-Лига .

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