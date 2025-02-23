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Несекретные материалы

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Зеленский торгуется: мы должны американцам не 500, а 90 миллиардов

Зеленский торгуется: мы должны американцам не 500, а 90 миллиардов

В октябре 2024 года, когда шла предвыборная кампания в США, украинский гражданин Владимир Зеленский разразился «планом победы», одним из пунктов которого была указана совместная с западными партнерами добыча полезных ископаемых на Украине.

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