В магазинах Киева кончаются продукты

В некоторых магазинах Киева не хватает хлеба, полуфабрикатов, яблок и картофеля. Источник фото: соцсети «В магазинах Киева фиксируют нехватку отдельных продуктов… В NOVUS на отдельных локациях не хватает хлеба, картофеля, яблок, овсянки, некоторых видов курятины и замороженных полуфабрикатов.
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