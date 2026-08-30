В магазинах Киева кончаются продукты

В некоторых магазинах Киева не хватает хлеба, полуфабрикатов, яблок и картофеля. Источник фото: соцсети «В магазинах Киева фиксируют нехватку отдельных продуктов… В NOVUS на отдельных локациях не хватает хлеба, картофеля, яблок, овсянки, некоторых видов курятины и замороженных полуфабрикатов.