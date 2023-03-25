«На 99 % немец и с вирусным гепатитом»: ученые выяснили, что скрывает геном Людвига Бетховена

Археологи и генетики из Института истории человечества имени Макса Планка, Университетской клиники Бонна, Тюбингенского, Кембриджского и Левенского католического университетов впервые секвенировали геном немецкого композитора Людвига ван Бетховена.
Археологи и генетики из Института истории человечества имени Макса Планка, Университетской клиники Бонна, Тюбингенского, Кембриджского и Левенского католического университетов впервые секвенировали геном немецкого композитора Людвига ван Бетховена.
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