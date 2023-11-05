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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Россияне в ожидании резкого роста доходов: вернулась Алла Борисовна. Кормилица СССР, если кто не в курсе

Россияне в ожидании резкого роста доходов: вернулась Алла Борисовна. Кормилица СССР, если кто не в курсе

После Пекина довольный и заряженный Виктор Орбан заскочил в Брюссель и тут же, как будто наступил на кучу говна, рванул на саммит тюркских народов: «Как же хорошо в компании нормальных мужиков!»  Макрон привёз в Казахстан те же самые бусы, которые не смог поменять на уран в Африке.

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Комментарии
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Россия! Слышишь страшный зуд - Пугалкины по тебе ползут!
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1 д.
Мария Беликова
Ждите войну на Кипре.
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1 д.
Мария Беликова
Его там любит его муж, Прохоров. У них такая шведская семья. У Галкина есть сразу 2 близких родственника. Муж Прохоров и жена Алла. Алла была доверенным лицом Прохорова на выборах. Прохоров их кошелёк и благодетель. Прохоров был на выборах кандидатом в Президенты. Представляете себе, если бы его выбрали Президентом?
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1 д.

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