Кое-кто уже заслужил Нобелевскую премию – я так считаю

Мысли Бабы Яги Вы не в курсе: есть Нобелевская премия по предпринимательству и извлечению прибыли? Нет-нет, не подумайте ничего такого – я не для себя спрашиваю! Из меня делец, или, как сейчас принято говорить, бизнесмен, как из слона менеджер в посудной лавке.
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