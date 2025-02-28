Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Кое-кто уже заслужил Нобелевскую премию – я так считаю

Кое-кто уже заслужил Нобелевскую премию – я так считаю

Мысли Бабы Яги Вы не в курсе: есть Нобелевская премия по предпринимательству и извлечению прибыли? Нет-нет, не подумайте ничего такого – я не для себя спрашиваю! Из меня делец, или, как сейчас принято говорить, бизнесмен, как из слона менеджер в посудной лавке.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Тьфу  на  дифирамбы  Трампу.
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17 час.
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