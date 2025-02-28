Кое-кто уже заслужил Нобелевскую премию – я так считаю

Мысли Бабы Яги Вы не в курсе: есть Нобелевская премия по предпринимательству и извлечению прибыли? Нет-нет, не подумайте ничего такого – я не для себя спрашиваю! Из меня делец, или, как сейчас принято говорить, бизнесмен, как из слона менеджер в посудной лавке.