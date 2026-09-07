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Не отмена линии, а её ускорение

Не отмена линии, а её ускорение

Художник-маринист Игорь Николаевич Дементьев «Сражение у мыса Калиакрия 31 июля 1791 г»Система Ушакова известна через документ.

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