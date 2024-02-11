Депутаты предлагают возложить ответственность за иностранцев, не желающих приспосабливаться под законы и образ жизни в России, на Федеральную миграционную службу, а также значительно ужесточить миграционное законодательство РФ.
В Госдуме признались: не знают, что делать с мигрантами. Нужны жёсткие меры
Комментарии
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Надежда Белугина
Не знаете, что делать? Освободите место для тех, кто с этим справится. Не стоит свою неспособность спихивать на народную шею... Пусть, мол. народ сам разбирается, а мы лишь зарплату способны получать. Вы не можете - придёт самосуд, т.к. народное терпение заканчивается. Часть защищавших себя отправите в тюрьму. А дальше может произойти то, чего никто из нас не хочет. Или кто-то хочет и ведёт к этому?
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