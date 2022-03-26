Крайдер, Макар и Кадри – звезды дня в НХЛ. Первая звезда – форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер с 3 (2+1) очками в матче с «Питтсбургом» (5:1).
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