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Всё о женщинах

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Врач раскрыл, какую пластическую операцию сделала Линдси Лохан на фоне перезапуска карьеры

Врач раскрыл, какую пластическую операцию сделала Линдси Лохан на фоне перезапуска карьеры

Преображение звезды «Дрянных девчонок» сложно было не заметить. Появление Линдси Лохан на подиуме в рамках показа Balenciaga в Париже в черном платье с блестками и кожаной куртке поклонники успели окрестить культовым возвращением.

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