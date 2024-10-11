Врач раскрыл, какую пластическую операцию сделала Линдси Лохан на фоне перезапуска карьеры

Преображение звезды «Дрянных девчонок» сложно было не заметить. Появление Линдси Лохан на подиуме в рамках показа Balenciaga в Париже в черном платье с блестками и кожаной куртке поклонники успели окрестить культовым возвращением.
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