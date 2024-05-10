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Мишустин перечислил шесть приоритетов для кабмина на ближайшие годы

Мишустин перечислил шесть приоритетов для кабмина на ближайшие годы

Исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин во время рассмотрения его кандидатуры на пост главы кабмина в Госдуме в пятницу, 10 мая, перечислил шесть приоритетов на правительства на ближайшие годы.

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