Мишустин перечислил шесть приоритетов для кабмина на ближайшие годы

Исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин во время рассмотрения его кандидатуры на пост главы кабмина в Госдуме в пятницу, 10 мая, перечислил шесть приоритетов на правительства на ближайшие годы.
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