Rutube удвоил просмотры автоинструкций до 25,6 млн за май—июль

С мая по июль Rutube удвоил просмотры видео по ремонту авто до 25,6 млн. Часы просмотра возросли в 2,5 раза.
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