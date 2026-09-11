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Царьград

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Rutube удвоил просмотры автоинструкций до 25,6 млн за май—июль

Rutube удвоил просмотры автоинструкций до 25,6 млн за май—июль

С мая по июль Rutube удвоил просмотры видео по ремонту авто до 25,6 млн. Часы просмотра возросли в 2,5 раза.

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