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Царьград

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Что отмечают православные 13 сентября 2026: традиции, запреты, именины, есть ли пост

Что отмечают православные 13 сентября 2026: традиции, запреты, именины, есть ли пост

13 сентября православные верующие отмечают праздник Положения честного Пояса Пресвятой Богородицы. Это один из значимых богородичных праздников, который не относится к числу великих, но почитается в Русской православной церкви.

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