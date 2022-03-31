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Cемье из Норильска журналисты помогли вывезти 87-летнюю бабушку из Мариуполя

Cемье из Норильска журналисты помогли вывезти 87-летнюю бабушку из Мариуполя

Журналисты RT помогли семье из Норильска забрать из Мариуполя их 87-летнюю родственницу. Дочь и внук увидели Нелли Ивановну Зенину в одном из репортажей телеканала 23 марта о мирных жителях Мариуполя.

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