Cемье из Норильска журналисты помогли вывезти 87-летнюю бабушку из Мариуполя

Журналисты RT помогли семье из Норильска забрать из Мариуполя их 87-летнюю родственницу. Дочь и внук увидели Нелли Ивановну Зенину в одном из репортажей телеканала 23 марта о мирных жителях Мариуполя.
Популярные статьи
- Боевики украинского националистического батальона попали в капкан на територии «Азовстали»
- Делягин: «Если Россия начнет продавать все свое сырье только за рубли − она сокрушит агрессоров в считанные дни»
- Военный эксперт Коротченков: «Мирное соглашение с Украиной будет не просто ошибкой, это будет предательством»
Свежие комментарии