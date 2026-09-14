Жена шейха

Когда Лидия впервые увидела пустыню, она решила, что та похожа на море. Только волны здесь были неподвижными, золотыми, а ветер не гнал их к берегу, а медленно перебирал песок, будто читал древнюю рукопись.
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