Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» за первое полугодие 2024 года сократилась в шесть раз

Чистая прибыль ПАО «Сургутнефтегаз» за первые шесть месяцев текущего года составила 139,8 млрд рублей, что в шесть раз меньше результата за аналогичный период 2023 года, следует из отчетности компании по российским стандартам бухгалтерского учета.