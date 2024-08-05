Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» за первое полугодие 2024 года сократилась в шесть раз

Чистая прибыль ПАО «Сургутнефтегаз» за первые шесть месяцев текущего года составила 139,8 млрд рублей, что в шесть раз меньше результата за аналогичный период 2023 года, следует из отчетности компании по российским стандартам бухгалтерского учета.
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