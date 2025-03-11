Дешёвая, но умная. Новая ракета США против Китая: что известно о CMMT Ирина ВальковаВ последние годы обострение отношений между США и Китаем достигло нового уровня, и подготовка к возможному конфликту на Тихоокеанском театре военных действий (ТВД) становится всё более очевидной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии