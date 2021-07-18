Товарищеские матчи. «МЮ» победил «Дерби», «Аталанта» Миранчука сыграла вничью с «Маккаби» из Бней-Рейны

Европейские клубы проводят контрольные матчи в преддверии старта нового сезона. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Дерби» (2:1), «Аталанта» Алексея Миранчука в закрытом режиме сыграла вничью с израильским «Маккаби» из Бней-Рейны (1:1).
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