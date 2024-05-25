Миграция как катализатор нацизма ﻿

Надежда Минаева

Прекратить неконтролируемый завоз мигрантов в РФ! Прекратить раздачу российского гражданства и ВНЖ мигрантам! НИКАКИХ семей, детей мигрантов в РФ! Мигрантские диаспоры - вне закона! НИКАКИХ соц.пособий, маткапитала, пенсий мигрантам и :новым" гражданам из Средней Азии за счет российских налогоплательщиков! Карантин для все мигрантов, прибывающих в РФ! Работа мигрантам - только по оргнабору по срочному контракту (отработал - уехал) под контролем компании - работодателя! Выплаты мигрантам - только через российскую систему МИР! За малейшие нарушения - арест мигранта, штраф, депортация (всей семьей если успели вьехать)! Запрет мигрантам на покупку недвижимости, зем.участков, транспортных средств в РФ!