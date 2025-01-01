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  • Александр Пятнистый
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NBC: Водитель, наехавший на толпу в Новом Орлеане, мертв

NBC: Водитель, наехавший на толпу в Новом Орлеане, мертв

Личность и мотивы преступника устанавливаютсяВодитель автомобиля, наехавший на толпу людей в Новом Орлена, предположительно, мертв, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

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