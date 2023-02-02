Журнал «Профиль»

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В СФ предложили отменить штрафы за показ зарубежного кино без прокатного удостоверения

В СФ предложили отменить штрафы за показ зарубежного кино без прокатного удостоверения

В комитете Совфеда по экономической политике разработали законопроект, который предусматривает, что в 2023 году в России будет введен мораторий на административное наказание кинотеатров за показ зарубежного кино без прокатного удостоверения.

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