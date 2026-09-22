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Вечерний Новосибирск

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Нового главу Искитимского района вместо Юрия Саблина выберут 27 октября

Нового главу Искитимского района вместо Юрия Саблина выберут 27 октября

Главу районной администрации вместо Юрия Саблина, который стал руководителем Новосибирского района, депутаты будут выбирать 27 октября 2026 года.

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