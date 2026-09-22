Нового главу Искитимского района вместо Юрия Саблина выберут 27 октября

Главу районной администрации вместо Юрия Саблина, который стал руководителем Новосибирского района, депутаты будут выбирать 27 октября 2026 года.
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